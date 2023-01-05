***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 14:40
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094034
BIST
14:565.412
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -111,02
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5618,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5619,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0535
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:561.114,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.114,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:56
|EUKYO
|4,84
|4.232.269
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.412
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.972.759
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|52.941.221
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.993.245
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|342.672.111
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|14.438.803
|% -9,87
|
|EREGL
|42,84
|15.957.654.470
|% -0,19
|
|THYAO
|143,40
|8.662.636.973
|% -0,76
|
|KRDMD
|19,31
|5.966.677.483
|% -2,43
|
|ASELS
|63,75
|4.505.972.219
|% -2,15
|
|AKBNK
|19,35
|3.280.943.989
|% -1,53
|
|EREGL
|42,84
|15.957.654.470
|% -0,19
|
|EKGYO
|9,13
|3.117.241.619
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,31
|5.966.677.483
|% -2,43
|
|YKBNK
|11,35
|2.290.084.612
|% -2,49
|
|AKBNK
|19,35
|3.280.943.989
|% -1,53
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7615
|18,7671
|% 0,13
|
|Euro
|19,9276
|19,9455
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4881
|22,6009
|% -0,20
|
|Frank
|20,1622
|20,2837
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9774
|5,0024
|% 0,16
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-9,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.544
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|1,74
|
Seans Raporu
14:56
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