***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:51
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099272
BIST
11:005.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -73,85
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:0018,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:0020,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:001.130,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.129,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EUHOL
|2,41
|45.343.569
|% 15,87
|
|SDTTR
|51,50
|2.492.085
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|23.746.193
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|59.965.278
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|453.351
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|177.012.804
|% -8,95
|
|BFREN
|4.707,00
|55.637.759
|% -8,55
|
|POLTK
|1.995,60
|20.036.847
|% -6,97
|
|THYAO
|136,80
|2.041.876.384
|% -1,16
|
|EREGL
|39,96
|1.801.626.823
|% 0,35
|
|KRDMD
|19,01
|1.751.632.361
|% 1,17
|
|ASELS
|59,00
|1.666.943.286
|% -0,17
|
|EKGYO
|8,92
|1.142.820.154
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,92
|1.142.820.154
|% 2,18
|
|KRDMD
|19,01
|1.751.632.361
|% 1,17
|
|KATMR
|2,34
|177.012.804
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,00
|576.178.970
|% -1,19
|
|GSRAY
|8,19
|451.904.074
|% 9,49
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7785
|% 0,04
|
|Euro
|20,1686
|20,1767
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7431
|22,8572
|% -0,20
|
|Frank
|20,2978
|20,4201
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,11
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|1,29
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.652
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.706
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,59
|