***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:55
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099987
BIST
10:454.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,93
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
10:4518,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:4520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:451.136,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.136,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SDTTR
|56,65
|3.290.855
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|919.221
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,70
|31.151.573
|% 7,69
|
|ARMDA
|252,90
|15.845.348
|% 6,93
|
|BFREN
|4.169,10
|33.700.049
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|97.125.303
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|17.883.173
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|38.058.084
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|THYAO
|129,70
|2.399.212.642
|% -1,14
|
|ASELS
|56,60
|1.194.363.506
|% -2,67
|
|EREGL
|37,68
|1.170.918.096
|% -0,48
|
|TUPRS
|474,20
|942.493.750
|% -0,23
|
|KRDMD
|18,06
|886.101.389
|% -0,44
|
|EKGYO
|8,41
|808.692.019
|% -1,06
|
|KATMR
|2,15
|161.805.764
|% -7,33
|
|YKBNK
|9,45
|554.543.321
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,06
|886.101.389
|% -0,44
|
|AKBNK
|16,76
|781.480.128
|% -1,59
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7800
|18,7828
|% 0,05
|
|Euro
|20,1837
|20,1955
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7724
|22,8866
|% 0,12
|
|Frank
|20,3069
|20,4293
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,24
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,12
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.689
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.735
|3.794
|10,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,57
|