***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:20
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100424
BIST
17:094.814
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -173,90
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0918,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0920,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0352
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:091.133,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.133,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SDTTR
|56,65
|7.077.738
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|THYAO
|128,60
|7.771.025.588
|% -1,98
|
|EREGL
|37,62
|5.727.815.189
|% -0,63
|
|ASELS
|54,25
|5.222.221.001
|% -6,71
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|TUPRS
|479,70
|4.114.824.260
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,28
|3.087.590.000
|% -2,59
|
|YKBNK
|8,87
|3.150.388.314
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,60
|564.866.083
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.337.893
|% -9,91
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7746
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,1871
|20,1923
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6600
|22,7737
|% -0,37
|
|Frank
|20,1406
|20,2619
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|1,81
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Seans Raporu
17:09
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