***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 10:00
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174040
BIST
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11:126.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,55
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:1226,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1859
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:1229,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1496
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:121.700,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.700,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9264
|26,9329
|% 0,70
|
|Euro
|29,9846
|29,9991
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5649
|34,7383
|% 0,69
|
|Frank
|30,9595
|31,1460
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1607
|7,1966
|% 0,69
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.146
|11.270
|-39,00
|
|Yarım
|5.573
|5.661
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.831
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,44
|0,13
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,81
|
Seans Raporu
11:12
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11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 96 kaybederek (% -0.26 ) 7, 285
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11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, GUSGR
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11:27XU100
Endeks 6, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 39, 285.00 milyon TL de
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11:27DNISI
Yüzde 5.60 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 482, 470 adet işlem
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11:26SAFKR
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 056 adet işlem