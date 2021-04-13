***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2021 22:03
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
13.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2021 -
Açıklamalar
31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetiminin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yerine getirilmesine yönelik alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün 10308 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927677
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
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|Önceki Kapanış
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1.386
En Düşük
1.353
18:058,1281
En Yüksek
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|: -0,26%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7442
En Düşük
9,6646
18:05456,15
En Yüksek
|Değişim
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|| 2,09
|Açılış
|: 456,15
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|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1231
|8,1281
|% -0,26
|
|Euro
|9,7054
|9,7215
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1312
|11,1870
|% -0,32
|
|Frank
|8,7834
|8,8363
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1586
|2,1695
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|12,03
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
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Seans Raporu
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