***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2022 10:19
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022- 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013615
BIST
12:082.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 19,52
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:0814,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0816,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0888
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3705
En Düşük
16,2656
12:08912,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,25
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.524.958
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|PSGYO
|15,53
|85.353.833
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|39.117.912
|% -9,95
|
|PKENT
|233,00
|26.777.014
|% -5,48
|
|PAPIL
|20,96
|6.397.944
|% -3,94
|
|PENGD
|3,72
|27.375.820
|% -3,88
|
|THYAO
|29,48
|1.030.201.020
|% 1,45
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|SISE
|14,58
|757.285.290
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,25
|676.282.390
|% 0,66
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|301.906.047
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|214.333.032
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,33
|195.298.033
|% 2,78
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8270
|14,8364
|% 0,14
|
|Euro
|16,3510
|16,3669
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,3221
|19,4190
|% -0,08
|
|Frank
|15,7729
|15,8680
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,20
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,15
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-66,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,55
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,61
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,31
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,91
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23AEFES
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 648 adet işlem
-
12:22CEMTS
Yüzde 6.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 767 adet işlem
-
12:21ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 225, 305 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 01 artarak (% 0.79 ) 2, 419
-
12:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PSGYO, CEOEM