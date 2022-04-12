***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2022Tescil Tarihi12.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2022-10557Açıklamalar28 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetiminin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yerine getirilmesine yönelik alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün 10557 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.