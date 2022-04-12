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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.04.2022 15:50
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2022-10557
Açıklamalar

28 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetiminin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yerine getirilmesine yönelik alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün 10557 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
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