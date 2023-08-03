***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2023 20:57
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023- 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 3 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180434
BIST
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18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0336
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.675,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.675,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9497
|26,9552
|% 0,12
|
|Euro
|29,5267
|29,5367
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,1292
|34,3003
|% -0,10
|
|Frank
|30,6657
|30,8505
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.947
|11.037
|-45,00
|
|Yarım
|5.478
|5.544
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,41
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB