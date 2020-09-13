***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme
13.09.2020 18:48
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil metinleri 31.08.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.09.2020 tarihinde TTSG'de (Türkiye Ticarest Sicil Gazetesi) ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ve 26 31/08/2020 03/09/2020 10152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874846
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4819
En Düşük
7,4368
18:058,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8778
En Düşük
8,7908
18:05466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 466,87
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4766
|% 0,37
|
|Euro
|8,8491
|8,8628
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5436
|9,5915
|% 0,33
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9879
|1,9978
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-6,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında