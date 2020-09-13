***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil metinleri 31.08.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.09.2020 tarihinde TTSG'de (Türkiye Ticarest Sicil Gazetesi) ilan edilmiştir.Esas Sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ve 26 31/08/2020 03/09/2020 10152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874846BIST