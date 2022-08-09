***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTürkiye Sigorta 2022-2.Çeyrek Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053900BIST