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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

29.12.2020 18:10



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.166.666,67 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,01647 TL
Toplam Tutar
6.861.886,13 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16,6667
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Acentelik
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

16.10.2020 ve 20.10.2020 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Halk Bankası A.Ş. ve alıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895466


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ARZUM 24,86 22.813.525 % 10,00  
CASA 99,00 4.262.075 % 10,00  
INTEM 33,88 8.727.098 % 10,00  
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Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,24 26,29 -0,01  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,05  
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