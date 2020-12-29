***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTürk P ve I Sigorta Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigortacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.166.666,67 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,01647 TLToplam Tutar6.861.886,13 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)16,6667Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Halk Bankası A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAcentelikVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16.10.2020 ve 20.10.2020 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Halk Bankası A.Ş. ve alıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895466BIST