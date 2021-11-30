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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.11.2021 18:11
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.236.600 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/11/2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.236.600
Beher Payın Alış Fiyatı
1,3057
Toplam Tutar
10.754.125
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta Birliği
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı Anlaşma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

08.11.2021 tarihinde yaplan özel durum açıklamamıza ilişkin olarak OSEM Sertifikasyon A.Ş'nin %100 hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınması yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta Birliği ve alıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980324


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TETMT 231,00 9.840.289 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.946.204 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
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Riyal 3,4801 3,4975 % 2,19  
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Altın Gr. 759 760 24,64  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 0,42  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 0,35  
B. Petrol 70,66 70,66 -2,56  
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