***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 00:09
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Türkiye Sigorta AŞ 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Güneş Plaza Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Türkiye Sigorta AŞ 2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Büyükdere Caddesi, No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 31 Mart 2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914374
BIST