***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Türkiye Sigorta AŞ 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Güneş Plaza Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 EsentepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Türkiye Sigorta AŞ 2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Büyükdere Caddesi, No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin, 31 Mart 2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914374BIST