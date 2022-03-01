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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2022 22:18
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Türkiye Sigorta AŞ 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.03.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
4 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,
15 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,
16 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022.03.01 Ek.Türkiye Sigorta AŞ 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022.03.01 Att.Türkiye Sigorta AŞ 2021 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 28 Mart 2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006265


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Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
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