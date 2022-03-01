***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Türkiye Sigorta AŞ 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.03.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,4 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,14 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,15 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,16 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022.03.01 Ek.Türkiye Sigorta AŞ 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022.03.01 Att.Türkiye Sigorta AŞ 2021 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin, 28 Mart 2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006265BIST