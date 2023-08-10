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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

10.08.2023 18:25
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Türkiye Sigorta AŞ
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Türkiye Sigorta AŞ
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.06.2022 07.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin, 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında bugüne dek (10.08.2023) sermayenin %2,8'ini temsil eden 32.530.210 TL nominal değerli payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan 1.07.2022 – 10.01.2023 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %0,86'sını temsil eden 10.000.000 TL nominal değerli pay 10.08.2023 tarihinde pay başına 21,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. 
Diğer taraftan, Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım süreci hâlen yürürlükte olup Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TURSG 10/08/2023 10.000.000 % 0,86 21,2 % 1,94 130.764.846 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183981


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 248,70 8.485.147 % 10,00  
TRCAS 18,70 360.868.690 % 10,00  
OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
INVES 290,40 213.628.673 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0267 27,0373 % 0,17  
Euro 29,7782 29,7904 % 0,53  
Sterlin 34,2697 34,4416 % 0,08  
Frank 30,8109 30,9965 % 0,49  
Riyal 7,1838 7,2198 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 6,07  
Altın Gr. 1.669 1.669 6,99  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.121 11.231 16,00  
Yarım 5.569 5.641 8,00  
Çeyrek 2.784 2.821 4,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 0,18  
Gümüş Gr. 19,86 19,89 0,20  
B. Petrol 87,06 87,06 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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