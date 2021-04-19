***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAziz Murat ULUĞ - Yönetim Kurulu Başkanı, Atilla BENLİ - Yönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim kurulu başkanının adıAziz Murat ULUĞİcra başkanı / genel müdürün adıAtilla BENLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929311BIST