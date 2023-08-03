***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAziz Murat ULUĞ - Yönetim Kurulu Başkanı / Taha ÇAKMAK - Yönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim kurulu başkanının adıAziz Murat ULUĞİcra başkanı / genel müdürün adıTaha ÇAKMAKKadın üyelerin sayısı ve oranı1 ve 0,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180457BIST