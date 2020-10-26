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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

26.10.2020 21:53
GÜNCEL HABERLER



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet AYDOĞDU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Çağatay ABRAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fulden PEHLİVAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet AYDOĞDU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atakan BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Atilla BENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Çağatay ABRAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Remzi DUMAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Bilal TÜRKMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Muhammed Mahmut ER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Beşir Alper KARAYAZGAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Bilal TÜRKMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Ali ARAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884126


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