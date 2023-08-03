Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

03.08.2023 23:30
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Özkul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Gürdoğan Yurtsever Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Akgüç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fulden Pehlivan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Akbalık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Özkul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Ertan Özay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Taha Çakmak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Murat Akgüç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Bilal Türkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Muhammed Mahmut Er Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Bilal Türkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Sevda Mersin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180458


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.222
Değişim :  -0,51% |  -37,03
Açılış :  7.296  
Önceki Kapanış :  7.259  
En Düşük
7.201 En Yüksek
7.366
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 44,24 145.780.533 % 10,00  
PASEU 63,25 801.349.476 % 10,00  
ISYAT 6,93 98.062.481 % 10,00  
RAYSG 39,60 56.618.718 % 10,00  
QNBFL 152,90 2.182.496 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9714 26,9857 % 0,14  
Euro 29,5126 29,5772 % 0,18  
Sterlin 34,1285 34,2996 % -0,07  
Frank 30,6453 30,8299 % -0,21  
Riyal 7,1584 7,1943 % -0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -0,38  
Altın Gr. 1.676 1.676 -0,97  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.954 11.044 -38,00  
Yarım 5.481 5.547 -20,00  
Çeyrek 2.741 2.774 -9,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,58 -0,14  
Gümüş Gr. 20,42 20,45 -0,12  
B. Petrol 85,25 85,25 2,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru