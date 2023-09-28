***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma ÖZKUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gürdoğan YURTSEVER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat AKGÜÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fulden PEHLİVAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat AKBALIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma ÖZKUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gürdoğan YURTSEVER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Taha ÇAKMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Murat AKGÜÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Strateji Yönetim Komitesi Bilal TÜRKMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Muhammed Mahmut ER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Bilal TÜRKMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Sevda MERSİN HENDEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198037BIST