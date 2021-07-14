***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2021 09:23
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/10/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Açıklama
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 14.07.2021 tarihi itibarıyla 93,47 seviyesine yükselmiştir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından hazırlamış ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,93 94,6 99,48 88,32 93,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951015
BIST