***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/10/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2021AçıklamaŞirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 14.07.2021 tarihi itibarıyla 93,47 seviyesine yükselmiştir.SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından hazırlamış ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,93 94,6 99,48 88,32 93,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951015BIST