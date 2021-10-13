***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.10.2021 18:00
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile 14.10.2019 - 14.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin devamı için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ ile 13.10.2021 - 13.10.2023 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olacak şekilde sözleşme yapılmıştır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketimizin değişmesi sebebiyle en geç 3 ay içinde değerlendirme notumuz duyurulucaktır.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970411
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
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|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
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|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
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|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
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|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
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|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
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|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
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|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
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|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
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|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
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|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
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|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
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|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
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|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
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|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
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|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0677
|9,0707
|% 0,39
|
|Euro
|10,4993
|10,5100
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,3413
|12,4032
|% 0,83
|
|Frank
|9,7581
|9,8169
|% 0,93
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|Riyal
|2,4114
|2,4235
|% 0,40
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,86
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|Altın Gr.
|523
|523
|11,75
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,20
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|B. Petrol
|83,30
|83,30
|-0,12
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