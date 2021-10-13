***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/10/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile 14.10.2019 - 14.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin devamı için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ ile 13.10.2021 - 13.10.2023 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olacak şekilde sözleşme yapılmıştır.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketimizin değişmesi sebebiyle en geç 3 ay içinde değerlendirme notumuz duyurulucaktır.Saygılarımızla.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970411BIST