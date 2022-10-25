***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









lama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/10/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi25/10/2022AçıklamaŞirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından 25.10.2022 tarihi itibarıyla 9,51 olarak değerlendirilmiştir.Değerlendirmeyle ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,68 98,82 98,13 91,44 95,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074011BIST