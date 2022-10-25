***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.10.2022 15:50
lama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/10/2022
Açıklama
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından 25.10.2022 tarihi itibarıyla 9,51 olarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeyle ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,68 98,82 98,13 91,44 95,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074011
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2017
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,01
|Açılış
|: 990,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5945
|18,6013
|% 0,10
|
|Euro
|18,5151
|18,5334
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,2656
|21,3722
|% 1,67
|
|Frank
|18,5841
|18,6960
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,49
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.665
|6.766
|-3,00
|
|Yarım
|3.248
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB