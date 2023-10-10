***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/10/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/10/2023AçıklamaŞirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından 10.10.2023 tarihi itibarıyla 9,57 olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeyle ilgili rapor Şirketimizin internet sitesindedir. (www.turkiyesigorta.com.tr) Bilgilerinize sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,68 98,82 99,06 92,89 95,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203836BIST