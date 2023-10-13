***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.10.2023 11:20
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ (Kobirate) tarafından sağlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirilme hizmetinin süresinin bitmesi sebebiyle ilgili hizmetin yenilenmesine dair Kobirate ile 13.10.2023 - 13.10.2024 tarihleri için 1 yıllık sözleşme yapılmıştır.
Bilgilerinize saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205685
BIST