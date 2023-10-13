***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/10/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2024Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ (Kobirate) tarafından sağlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirilme hizmetinin süresinin bitmesi sebebiyle ilgili hizmetin yenilenmesine dair Kobirate ile 13.10.2023 - 13.10.2024 tarihleri için 1 yıllık sözleşme yapılmıştır.Bilgilerinize saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205685BIST