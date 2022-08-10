***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)
10.08.2022 01:19
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Mesleki sorumluluk sigortası güncellenmiştir.
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Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.3. GENEL KURUL
1.4. OY HAKKI
1.5. AZLIK HAKLARI
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.7. PAYLARIN DEVRİ
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.2. FAALİYET RAPORU
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Mesleki sorumluluk sigortamız 21.07.2022 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup Şirket sermayesinin %0,1'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigorta yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053978
BIST