***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sigorta olarak Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin ("Halk Sigorta" ve "HALKS") tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemini takiben 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca 02-15 Eylül 2020 tarihleri arasında elinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören HALKS payları bulunduran pay sahipleri ile Halk Sigorta'nın ortağı olup yine elinde fiili dolaşımda bulunmayan ve kaydı bilinen HALKS payları bulunup söz konusu payları TURSG'ye dönüşmüş payı bulunan eski Halk Sigorta ortaklarına sunduğumuz seçimlik Ayrılma Akçesi kullanım hakkına ilişkin süreç sona ermiştir. Söz konusu süreçte ayrılma akçesi kullanım hakkını talep eden ortak olmamıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875192BIST