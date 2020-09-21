***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Serhat YANIK, Sayın Ali ARAZ ve Sayın Cenk KURT'un kendi istekleri ile ayrılmalarının kabulüne ve Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile Sayın Muhammed Mahmut ER'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875811BIST