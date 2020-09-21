***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 01:21
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Serhat YANIK, Sayın Ali ARAZ ve Sayın Cenk KURT'un kendi istekleri ile ayrılmalarının kabulüne ve Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile Sayın Muhammed Mahmut ER'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875811
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5697
En Düşük
7,5393
17:598,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9775
En Düşük
8,9079
17:59475,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,70
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5609
|7,5673
|% 0,16
|
|Euro
|8,9497
|8,9736
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7585
|9,8074
|% -0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0143
|2,0244
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-0,49
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,22
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de