***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 23:13
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.10.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketimizin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889862
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:058,0026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0073
En Düşük
7,9915
18:059,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5262
En Düşük
9,5024
18:05465,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,41
|Açılış
|: 465,24
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9908
|8,0026
|% -0,03
|
|Euro
|9,4984
|9,5237
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,6600
|10,7135
|% 1,79
|
|Frank
|8,7486
|8,8013
|% 1,65
|
|Riyal
|2,1287
|2,1394
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,31
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|1,77
|