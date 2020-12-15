***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Atakan BEKTAŞ, Sn. Mahmut Emre BAYRAM ve Sn. İbrahim Hakan MUŞTU görevlerinden ayrılmış ve danışman kadrosuna atanmışlardır.9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan İcra Kurulu kaldırılmıştır.Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılacak bildirim yükümlüğü saklı kalmak üzere,Sn. Atilla BENLİ Genel Müdür, Sn. Volkan SİNAN, Sn. Güray ÇELİK ve Sn. Murat SÜZER Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893291BIST