***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 22:02
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Atakan BEKTAŞ, Sn. Mahmut Emre BAYRAM ve Sn. İbrahim Hakan MUŞTU görevlerinden ayrılmış ve danışman kadrosuna atanmışlardır.
9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan İcra Kurulu kaldırılmıştır.
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılacak bildirim yükümlüğü saklı kalmak üzere,
Sn. Atilla BENLİ Genel Müdür, Sn. Volkan SİNAN, Sn. Güray ÇELİK ve Sn. Murat SÜZER Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893291
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
18:05466,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,98
|Açılış
|: 466,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8351
|% -0,20
|
|Euro
|9,5284
|9,5382
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,4836
|10,5362
|% 0,47
|
|Frank
|8,8089
|8,8619
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0828
|2,0932
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|23,86
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,99
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,52
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,15
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
-
17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de