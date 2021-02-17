***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2020 yıl sonu finansal tablolarında, hissedarı olduğu Turk P ve I A.Ş.'ye ait finansal tabloları özkaynak yöntemi ile konsolidasyona tabi tutacaktır. Böylece ilgili dönem itibarıyla sigortacılık mevzuatına göre hem solo hem konsolide raporlama yapılacağını bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910581BIST