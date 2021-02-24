***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 18:14
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2021-31.01.2021 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketimizin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912338
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0882
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,62
|Açılış
|: 415,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1786
|7,1831
|% 1,10
|
|Euro
|8,7161
|8,7222
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0845
|10,1351
|% 0,85
|
|Frank
|7,8713
|7,9187
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-6,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|1,58
|