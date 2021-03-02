***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 00:10
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında, 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim hizmetinin, Denetim Kurulumuzca da uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması konusunda Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914376
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,2970
En Düşük
7,2725
18:058,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,8078
En Düşük
8,7626
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,14
|Açılış
|: 404,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2779
|7,2952
|% -0,01
|
|Euro
|8,7669
|8,8078
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,67
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,00
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,01
|