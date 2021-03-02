***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısında, 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim hizmetinin, Denetim Kurulumuzca da uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması konusunda Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914376BIST