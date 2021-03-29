***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 12:28
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki katılım için Kovid -19 sebebiyle uygulanan önlemlerden HES kodu sorgulaması, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyum zorunludur. Pay sahiplerimize toplantıya fiziki katılıma alternatif olarak güvenli elektronik imza ile Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden toplantıya katılım ile oy hakkını kullanma ve görüş iletimi yapılabildiğini bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921385
BIST
13:471.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
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1.397
En Düşük
1.382
13:478,1716
En Yüksek
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|: 1,13%
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|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0015
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En Yüksek
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|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TRILC
|50,40
|179.521.993
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.791.724
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.586.246
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.213.132
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|393.494.431
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,39
|296.879.625
|% 4,63
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1675
|8,1716
|% 1,13
|
|Euro
|9,6141
|9,6291
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2590
|11,3154
|% 1,34
|
|Frank
|8,6596
|8,7118
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 1,07
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,23
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,01
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,52
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,59
|