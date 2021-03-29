***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki katılım için Kovid -19 sebebiyle uygulanan önlemlerden HES kodu sorgulaması, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyum zorunludur. Pay sahiplerimize toplantıya fiziki katılıma alternatif olarak güvenli elektronik imza ile Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden toplantıya katılım ile oy hakkını kullanma ve görüş iletimi yapılabildiğini bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921385BIST