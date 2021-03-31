***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarihinde (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Aziz Murat ULUĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Atilla BENLİ seçilmiştir.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922477BIST