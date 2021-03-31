***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 23:46
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Aziz Murat ULUĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Atilla BENLİ seçilmiştir.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922477
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2588
En Düşük
8,2279
18:059,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7237
En Düşük
9,6402
18:05452,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,33
|Açılış
|: 452,73
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2383
|8,2471
|% 0,09
|
|Euro
|9,6850
|9,7496
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,3312
|11,3880
|% -0,72
|
|Frank
|8,6918
|8,7441
|% -1,31
|
|Riyal
|2,1914
|2,2024
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203