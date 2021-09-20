***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 09:39
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 6.786.504.245 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,6 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2021 Ağustos sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964438
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
0
En Düşük
0
17:598,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5910,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0646
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:59490,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 490,80
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRVGD
|15,88
|6.586.989
|% 27,60
|
|LKMNH
|11,30
|9.447.276
|% 5,67
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|SELVA
|8,32
|28.227.090
|% 0,00
|
|MEDTR
|37,98
|28.235.090
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7072
|8,7093
|% 0,72
|
|Euro
|10,1986
|10,2048
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,8980
|11,9576
|% 0,50
|
|Frank
|9,3055
|9,3616
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3169
|2,3285
|% 0,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,98
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,65
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında