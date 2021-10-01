***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali ARAZ görevinden ayrılmış olup danışman kadrosuna ve Sn. Sevda MERSİN ile Sn. Nurcan TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966043BIST