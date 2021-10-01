***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 12:31
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali ARAZ görevinden ayrılmış olup danışman kadrosuna ve Sn. Sevda MERSİN ile Sn. Nurcan TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966043
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|: 1.399
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1.395
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En Düşük
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
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|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
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|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
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|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
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|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8591
|8,8620
|% -0,29
|
|Euro
|10,2573
|10,3107
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9776
|12,0377
|% 0,39
|
|Frank
|9,4870
|9,5441
|% -0,08
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|Riyal
|2,3532
|2,3650
|% -0,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,00
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|Altın Gr.
|501
|501
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,57
|78,57
|0,26
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