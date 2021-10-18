***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 18:01
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7.718.049.975 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2021 Eylül sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971258
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0729
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,27
|Açılış
|: 529,66
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3122
|9,3140
|% 0,57
|
|Euro
|10,8119
|10,8196
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,7345
|12,7984
|% 0,32
|
|Frank
|10,0396
|10,1001
|% 0,46
|
|Riyal
|2,4753
|2,4877
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,89
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|84,63
|84,63
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de