***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 14:23
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 yılı toplam brüt prim üretimi 11 milyar 750 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2021 yılı itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995155
BIST
15:381.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.959
15:3813,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0738
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
15:3815,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1140
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
15:38794,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,23
|Açılış
|: 794,70
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler15:36
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|EUHOL
|3,70
|27.851.008
|% 8,82
|
|UFUK
|23,84
|2.408.476
|% 8,27
|
|CRDFA
|2,70
|37.631.794
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.925.483
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|11.790.116
|% -9,98
|
|KUTPO
|90,75
|147.134.711
|% -9,97
|
|THYAO
|26,64
|2.707.284.839
|% -0,89
|
|KRDMD
|11,79
|2.379.085.412
|% -0,51
|
|SISE
|13,80
|1.800.337.864
|% -2,68
|
|YKBNK
|4,00
|1.703.299.104
|% 4,99
|
|GARAN
|11,81
|1.694.979.672
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,00
|1.703.299.104
|% 4,99
|
|EKGYO
|2,42
|695.463.331
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,79
|2.379.085.412
|% -0,51
|
|PETKM
|8,75
|1.561.352.914
|% 0,11
|
|AKBNK
|7,58
|1.101.859.748
|% 2,29
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5984
|13,6098
|% 0,59
|
|Euro
|15,4244
|15,4373
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4739
|18,5666
|% 0,75
|
|Frank
|14,7836
|14,8726
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6131
|3,6312
|% 0,46
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|3,67
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,39
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,52
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,17
|
|B. Petrol
|88,40
|88,40
|0,89
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:51SANEL
Yüzde 5.69 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 474 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 29 artarak (% 0.42 ) 2, 199
-
15:50XU100
Endeks 1, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 708.00 milyon TL de
-
15:50DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 641, 454 adet işlem
-
15:49TSGYO
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 638, 072 adet işlem