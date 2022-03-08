***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplantısında alınan karar ileSatış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sayın Güray ÇELİK'in Türkiye Katılım Sigorta AŞ ve Türkiye Katılım Hayat AŞ şirketlerine "Genel Müdür" unvanıyla ve İştirakler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sayın Volkan SİNAN'ın Türkiye Katılım Sigorta AŞ ve Türkiye Katılım Hayat AŞ şirketlerine "Genel Müdür Yardımcısı" unvanıyla, atanacak olmaları nedeniyle Şirketimizdeki Genel Müdür Yardımcılığı görevleri sona ermiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008259BIST