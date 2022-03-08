***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 15:09
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplantısında alınan karar ile
Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sayın Güray ÇELİK'in Türkiye Katılım Sigorta AŞ ve Türkiye Katılım Hayat AŞ şirketlerine "Genel Müdür" unvanıyla ve İştirakler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sayın Volkan SİNAN'ın Türkiye Katılım Sigorta AŞ ve Türkiye Katılım Hayat AŞ şirketlerine "Genel Müdür Yardımcısı" unvanıyla, atanacak olmaları nedeniyle Şirketimizdeki Genel Müdür Yardımcılığı görevleri sona ermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008259
BIST
17:042.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,70
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:0414,5415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1693
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:0415,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2524
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:04942,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 19,81
|Açılış
|: 942,45
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KOZAA
|25,52
|398.037.447
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.397.512
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.899.692
|% 9,94
|
|VKFYO
|5,32
|6.730.188
|% 9,92
|
|SANEL
|7,55
|5.011.191
|% -7,48
|
|KRTEK
|11,11
|17.272.725
|% -6,01
|
|USAK
|1,40
|41.009.742
|% -5,41
|
|GWIND
|6,24
|73.713.334
|% -4,88
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,89
|5.294.109.169
|% 3,04
|
|THYAO
|25,84
|4.317.548.547
|% -0,23
|
|EREGL
|34,98
|2.324.021.349
|% 1,16
|
|ASELS
|26,08
|2.103.625.635
|% 7,33
|
|SISE
|12,83
|1.848.834.440
|% 5,68
|
|KRDMD
|14,89
|5.294.109.169
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,64
|879.621.996
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|438.083.450
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|263.507.181
|% 5,19
|
|THYAO
|25,84
|4.317.548.547
|% -0,23
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5238
|14,5415
|% 1,18
|
|Euro
|15,8603
|15,8984
|% 1,61
|
|Sterlin
|18,9822
|19,0774
|% 1,06
|
|Frank
|15,5857
|15,6796
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8599
|3,8793
|% 1,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|20,14
|
|Altın Gr.
|941
|942
|18,89
|
|Cumhuriyet
|6.243
|6.338
|207,00
|
|Tam
|6.211
|6.368
|210,68
|
|Yarım
|3.002
|3.080
|101,92
|
|Çeyrek
|1.506
|1.540
|50,95
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,46
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,69
|