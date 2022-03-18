***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 12:35
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Şubat sonu toplam brüt prim üretimi 3 milyar 528 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Şubat sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011339
BIST
12:452.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,53
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:4514,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0987
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:4516,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0579
|Açılış
|: 16,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:45919,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,09
|Açılış
|: 919,29
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:43
|PENTA
|381,10
|41.521.050
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,78
|94.559.629
|% 9,88
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,30
|29.189.021
|% 8,24
|
|GZNMI
|29,84
|53.326.751
|% 7,57
|
|PKENT
|354,00
|24.173.372
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,79
|115.802.468
|% -4,86
|
|OYLUM
|4,80
|2.849.389
|% -4,57
|
|MAALT
|238,40
|9.470.196
|% -3,68
|
|GARFA
|12,59
|2.280.480
|% -3,30
|
|THYAO
|28,06
|1.538.345.066
|% 0,72
|
|EREGL
|35,96
|985.585.655
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,90
|936.608.173
|% -0,60
|
|PETKM
|8,58
|698.553.718
|% 1,42
|
|SASA
|54,05
|589.940.236
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,56
|415.243.465
|% 2,89
|
|KARSN
|4,43
|421.343.916
|% 6,24
|
|PETKM
|8,58
|698.553.718
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,90
|936.608.173
|% -0,60
|
|THYAO
|28,06
|1.538.345.066
|% 0,72
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7956
|14,7996
|% 0,67
|
|Euro
|16,3633
|16,3823
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,3813
|19,4785
|% 0,68
|
|Frank
|15,7657
|15,8606
|% 1,01
|
|Riyal
|3,9329
|3,9526
|% 0,79
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-12,38
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.059
|6.213
|2,58
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|1,25
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,77
|