***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 11:18
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Mart sonu toplam brüt prim üretimi 5 milyar 669 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %74 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Mart sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021435
BIST
11:412.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,22
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:4114,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0142
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:4115,8137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0127
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:41937,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,62
|Açılış
|: 937,74
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:41
|OYYAT
|59,50
|3.886.362
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|12.115.600
|% 9,75
|
|HUNER
|3,20
|126.238.577
|% 8,47
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|METRO
|1,38
|53.566.265
|% 7,81
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,19
|47.291.425
|% -7,65
|
|ITTFH
|1,50
|11.982.169
|% -5,06
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|GZNMI
|30,50
|7.164.152
|% -4,45
|
|GARAN
|14,08
|1.385.681.691
|% 1,29
|
|THYAO
|37,76
|940.629.301
|% 0,05
|
|KOZAL
|172,80
|860.134.873
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,20
|797.494.219
|% 0,19
|
|SISE
|17,59
|727.873.068
|% 0,98
|
|TSKB
|1,98
|297.820.663
|% 5,32
|
|YKBNK
|5,20
|797.494.219
|% 0,19
|
|ODAS
|2,40
|289.428.116
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,20
|133.749.631
|% 1,69
|
|GARAN
|14,08
|1.385.681.691
|% 1,29
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6404
|14,6465
|% 0,10
|
|Euro
|15,8038
|15,8137
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0122
|19,1075
|% -0,23
|
|Frank
|15,4474
|15,5405
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8942
|3,9137
|% 0,10
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|16,57
|
|Altın Gr.
|937
|937
|8,25
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,48
|