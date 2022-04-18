***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 14:19
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden iştiraklerimizden Vakıf Pazarlama'nın sermaye artırımı kapsamında, Şirketimiz mevcut payına isabet eden 6.808.993,60 TL nakdi ödeme yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021454
BIST
14:102.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,58
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:1014,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0124
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6509
En Düşük
14,6093
14:1015,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0131
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:10936,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,52
|Açılış
|: 936,69
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:08
|OYYAT
|59,50
|4.003.577
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|83.613.910
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.058.505
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,03
|76.189.587
|% 8,64
|
|KENT
|232,00
|1.902.955
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,47
|23.447.925
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,44
|60.238.300
|% -5,76
|
|KAPLM
|56,00
|7.104.552
|% -4,92
|
|KARYE
|16,43
|210.126.124
|% -4,86
|
|GARAN
|14,11
|2.029.843.617
|% 1,51
|
|THYAO
|37,82
|1.560.261.387
|% 0,21
|
|KOZAL
|174,10
|1.135.468.907
|% 2,59
|
|YKBNK
|5,20
|1.090.700.492
|% 0,19
|
|TUPRS
|253,00
|1.074.840.147
|% -2,58
|
|TSKB
|1,96
|453.213.229
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,20
|1.090.700.492
|% 0,19
|
|ODAS
|2,37
|408.018.892
|% 2,16
|
|GARAN
|14,11
|2.029.843.617
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,90
|410.425.074
|% -1,36
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6452
|14,6510
|% 0,13
|
|Euro
|15,8281
|15,8368
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0257
|19,1211
|% -0,16
|
|Frank
|15,4737
|15,5669
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8934
|3,9129
|% 0,08
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|14,16
|
|Altın Gr.
|937
|937
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|53,00
|
|Tam
|6.171
|6.325
|53,24
|
|Yarım
|2.983
|3.060
|25,75
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|12,88
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,21
|