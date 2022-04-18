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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2022 14:19
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden iştiraklerimizden Vakıf Pazarlama'nın sermaye artırımı kapsamında, Şirketimiz mevcut payına isabet eden 6.808.993,60 TL nakdi ödeme yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021454


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 4.003.577 % 9,98  
YKSLN 9,54 83.613.910 % 9,91  
OYAYO 6,99 5.058.505 % 9,91  
ISKPL 5,03 76.189.587 % 8,64  
KENT 232,00 1.902.955 % 8,16  
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14:08 Alış Satış %  
Dolar 14,6452 14,6510 % 0,13  
Euro 15,8281 15,8368 % 0,07  
Sterlin 19,0257 19,1211 % -0,16  
Frank 15,4737 15,5669 % 0,14  
Riyal 3,8934 3,9129 % 0,08  
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14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 14,16  
Altın Gr. 937 937 7,48  
Cumhuriyet 6.200 6.294 53,00  
Tam 6.171 6.325 53,24  
Yarım 2.983 3.060 25,75  
Çeyrek 1.496 1.530 12,88  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,23  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 0,11  
B. Petrol 111 111 -0,21  
Seans Raporu 14:08
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