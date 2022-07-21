***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 15:14
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 11 milyar 246 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Haziran sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047161
BIST
15:272.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,10
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
15:2717,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0875
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
15:2718,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2716
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1968
En Düşük
17,9005
15:27961,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 961,01
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
962,93
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler15:25
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.465.048
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.523.427
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|AVTUR
|2,17
|2.330.699
|% 9,05
|
|LIDER
|24,12
|91.193.010
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,97
|19.009.207
|% -5,58
|
|SANFM
|15,77
|13.552.770
|% -5,29
|
|CANTE
|50,90
|18.080.193
|% -4,50
|
|FENER
|50,95
|134.152.458
|% -4,23
|
|THYAO
|51,60
|2.624.327.496
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,08
|876.897.004
|% 2,33
|
|SISE
|21,20
|851.813.765
|% 0,09
|
|ODAS
|3,71
|831.721.185
|% 3,63
|
|EREGL
|27,98
|710.864.063
|% -0,92
|
|EKGYO
|3,08
|876.897.004
|% 2,33
|
|ODAS
|3,71
|831.721.185
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,33
|255.946.319
|% 7,26
|
|TSKB
|2,32
|329.458.611
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,65
|553.585.300
|% 1,09
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6814
|17,6869
|% 0,48
|
|Euro
|18,1646
|18,1829
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,0603
|21,1659
|% 0,18
|
|Frank
|18,1472
|18,2565
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6921
|4,7156
|% 0,48
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-1,04
|
|Altın Gr.
|961
|961
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.536
|6.635
|-17,00
|
|Tam
|6.584
|6.645
|37,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|21,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.625
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,99
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRSAN
Yüzde 4.93 oranında artışla 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 521, 150 adet işlem
-
15:39OTKAR
Yüzde 7.88 oranında artışla 487.40 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 253 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 19, 201.00 milyon TL de
-
15:37AVTUR
Yüzde 9.05 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 805 adet işlem
-
15:36ALARK
Yüzde 5.19 oranında artışla 35.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 601, 444 adet işlem