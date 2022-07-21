Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2022 15:14
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 11 milyar 246 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Haziran sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047161


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:272.528
Değişim :  0,12% |  3,10
Açılış :  2.529  
Önceki Kapanış :  2.525  
En Yüksek
2.536 En Düşük
2.514
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 10,78 204.177 % 10,00  
HEDEF 8,26 34.465.048 % 9,99  
VANGD 4,03 9.523.427 % 9,81  
ATSYH 64,00 5.948.165 % 9,78  
AVTUR 2,17 2.330.699 % 9,05  
daha fazla
15:25 Alış Satış %  
Dolar 17,6814 17,6869 % 0,48  
Euro 18,1646 18,1829 % 1,44  
Sterlin 21,0603 21,1659 % 0,18  
Frank 18,1472 18,2565 % 0,56  
Riyal 4,6921 4,7156 % 0,48  
daha fazla
15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 -1,04  
Altın Gr. 961 961 1,01  
Cumhuriyet 6.536 6.635 -17,00  
Tam 6.584 6.645 37,00  
Yarım 3.208 3.250 21,00  
Çeyrek 1.609 1.625 10,00  
Gümüş.Ons 18,46 18,49 -0,21  
Gümüş Gr. 10,45 10,47 -0,12  
B. Petrol 103 103 -3,99  
Seans Raporu 15:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru