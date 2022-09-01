***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 15:53
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Tuba Buldu 01.09.2022 tarihi itibarıyla görevine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059309
BIST
16:553.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,19
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:5518,2216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:5518,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1410
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:55994,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,21
|Açılış
|: 994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:53
|CLEBI
|397,10
|111.017.413
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.527.131
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.722.344
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|29.273.925
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|72.903.959
|% 9,97
|
|PAMEL
|112,50
|19.616.262
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.761.387
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,94
|72.110.352
|% -7,55
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.975.458
|% -6,27
|
|THYAO
|72,20
|5.655.962.953
|% -1,23
|
|HALKB
|8,95
|5.241.117.387
|% 3,83
|
|PETKM
|14,05
|4.721.544.665
|% -2,57
|
|GARAN
|23,40
|4.684.180.557
|% 1,74
|
|YKBNK
|7,60
|4.623.223.684
|% 7,95
|
|YKBNK
|7,60
|4.623.223.684
|% 7,95
|
|EKGYO
|4,05
|2.516.070.342
|% 1,00
|
|HALKB
|8,95
|5.241.117.387
|% 3,83
|
|ISCTR
|8,22
|3.944.306.970
|% 3,79
|
|VAKBN
|7,70
|2.926.634.255
|% 5,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2063
|18,2108
|% 0,14
|
|Euro
|18,1400
|18,1547
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,9843
|21,0896
|% -0,45
|
|Frank
|18,5143
|18,6258
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8302
|4,8544
|% 0,12
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-17,03
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,05
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.690
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.260
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|-2,21
|