***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 14:07
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 14 milyar 776 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Ağustos sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063939
BIST
16:553.242
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -134,85
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5518,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5518,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:55980,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 980,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SMRTG
|45,98
|108.204.238
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|347.233.407
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.783.019
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.356.732
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.357.237
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.052.367
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.702.312
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|GARAN
|19,65
|3.877.066.663
|% -9,78
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,97
|2.420.982.404
|% -9,02
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2854
|18,3093
|% 0,29
|
|Euro
|18,2820
|18,3080
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7748
|20,8790
|% -0,06
|
|Frank
|18,8491
|18,9627
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08HURGZ
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 565, 706 adet işlem
-
17:07BJKAS
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 567, 023 adet işlem
-
17:05AKCNS
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 869 adet işlem
-
17:04XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 83 altında . İşlem hacmi 48, 731.00 milyon TL de
-
17:04HURGZ
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 008, 138 adet işlem