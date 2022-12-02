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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2022 18:12
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doğukan Karakaya görevinden ayrılmıştır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084066


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ALFAS 201,30 786.418.957 % 10,00  
BALAT 13,20 2.201.017 % 10,00  
ACSEL 81,40 105.715.788 % 10,00  
SNPAM 19,25 2.176.267 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.532.264 % 9,99  
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Altın Gr. 1.070 1.070 -10,05  
Cumhuriyet 7.134 7.242 -3,00  
Tam 7.157 7.231 -43,00  
Yarım 3.471 3.535 -21,00  
Çeyrek 1.741 1.767 -11,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,93 0,13  
Gümüş Gr. 13,65 13,66 0,01  
B. Petrol 86,94 86,94 0,06  
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