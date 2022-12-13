***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 11:35
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 Kasım sonu toplam brüt prim üretimi 20 milyar 190 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 Kasım sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086830
BIST
12:215.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 15,54
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:2118,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:2119,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:211.069,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.069,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:19
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.948.031
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.791.658
|% 9,97
|
|SASA
|117,40
|472.177.627
|% -5,40
|
|DOKTA
|48,48
|74.793.907
|% -4,94
|
|SMRTG
|107,80
|419.358.253
|% -4,69
|
|YESIL
|4,81
|31.006.835
|% -4,37
|
|YEOTK
|83,90
|64.305.350
|% -4,28
|
|ASELS
|59,65
|4.663.606.284
|% 1,36
|
|THYAO
|144,40
|3.583.276.847
|% -0,41
|
|KRDMD
|17,68
|2.895.557.210
|% 3,33
|
|DOAS
|162,50
|2.158.209.834
|% 6,56
|
|EKGYO
|7,94
|2.122.196.882
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,94
|2.122.196.882
|% 0,76
|
|KRDMD
|17,68
|2.895.557.210
|% 3,33
|
|SKBNK
|2,76
|412.510.030
|% -1,43
|
|DOHOL
|9,09
|1.109.685.155
|% 0,22
|
|IHLAS
|1,25
|145.393.384
|% -1,57
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6380
|18,6522
|% 0,08
|
|Euro
|19,6401
|19,6501
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7989
|22,9132
|% 0,01
|
|Frank
|19,8182
|19,9376
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,10
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|3,87
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.207
|7.255
|12,00
|
|Yarım
|3.490
|3.547
|6,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|1,13
|