***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 15:54
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Şubat sonu toplam brüt prim üretimi 7 milyar 427 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Şubat sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125138
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0621
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,3036
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.175,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.175,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9853
|18,9918
|% 0,09
|
|Euro
|20,0427
|20,0576
|% -1,51
|
|Sterlin
|22,7920
|22,9063
|% -0,92
|
|Frank
|20,3903
|20,5131
|% -1,39
|
|Riyal
|5,0405
|5,0657
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|23,54
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.181
|18,87
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.956
|8.028
|114,00
|
|Yarım
|3.887
|3.928
|56,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.964
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,11
|
|B. Petrol
|71,80
|71,80
|-5,65
|